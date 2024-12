Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Tropical festeggia il Natale al PalaSic

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è svolto nei giorni scorsi il primo dei sette incontri del progetto formativo del centro Ethica Center di Fano nel quale i tecnici delCoriano hanno incontrato la psicologa sportiva Elena Rossi. "Confronto e spunti di riflessione per gli allenatori-educatori – dicono dal club – sul rapporto con i ragazzi, dall’Under 17 ai Piccoli Amici, sulla consapevolezza delle abilità ma soprattutto delle debolezze e quindi la gestione delle tensioni emotive, ansie e paure". Il prossimo appuntamento è per mercoledì della prossima settimana e questa volta saranno i genitori i protagonisti. Tutto questo pochi giorni prima della grande festa didella della Polisportiva Junior Coriano fissata per sabato 23 dicembre. Protagonisti, dalle 15.30, i bambini e le loro famiglie al. In programma tombola e una deliziosa merenda.