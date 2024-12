Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 13 Lista Carte Speciali Squadra Della Settimana Dell’11 Dicembre

Annunciato il13modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Ledel Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 11.Nel tredicesimosono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei.L’attaccante francese dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann ha segnato due gol nella vittoria in casa contro il Siviglia.Il centrocampista inglese del Chelsea Cole Palmer ha segnato due gol nella vittoria in trasferta sul campo del Tottenham, mentre il centrocampista tedesco del Bayern Monaco Jamal Musiala ha segnato due gol nella vittoria in casa contro l’Heidenheim.Il Team of the Week è una delle promo più longeve ed amatemodalità Ultimate Team, che celebra le prestazioni dei giocatori del calcio reale ogni