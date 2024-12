Gamberorosso.it - È morto Enzo Santoro, fondatore di Pasticceria Martesana

Leggi su Gamberorosso.it

Da pasticciere di quartiere a maestro della lievitazione. É la parabola di Vincdioggi a Milano all’età di 72 anni. Una figura unica per passione e tecnica, capace di creare attorno a sé una vera scuola didi eccellenza, che ha alzato il livello della produzione cittadina.Dalla Puglia a Milanonasce nel 1952 in Puglia e raggiunge Milano con la sua famiglia molto giovane, crescendo nella città elettrizzata dal boom economico. Appassionato die di lievitazione fin da piccolo, apprende presto le tecniche del mestiere affinandole costantemente e all’età di quattordici anni inizia a lavorare nella prima, fondata nel 1966 in via Cagliero a due passi dal naviglio che ancora scorre a cielo aperto.