Ilgiorno.it - Doppio slalom nella via Mazzini a rischio paralisi

Leggi su Ilgiorno.it

Una città sottosopra, polemiche a ripetizione in consiglio comunale, disagi per i cittadini, gli automobilisti e le attività commerciali. In città non ha raccolto consensi, finora, la gestione del cantiere per la realizzazione della metrotranvia. Deve portare il tram dal confine sud della città, attraverso tutto il corso Milano, fino all’ospedale Pio XI. E, ancora più in là, lungo la viadeve permettere ai mezzi di raggiungere il deposito realizzato in via Europa, la strada che segna il confine fra Desio e il comune di Seregno. Sullo sfondo di questo tracciato, tuttavia, c’è anche l’arrivo dell’autostrada Pedemontana. Gli automobilisti hanno già notato da tempo l’incrocio. In via, da tempo, le reti metalliche che delimitano il cantiere della metrotranvia. In modo trasversale, invece, le reti arancioni che segnano l’area della Pedemontana: riguardano quei terreni in cui si stanno eseguendo le attività di bonifica bellica, così come previsto dalla normativa.