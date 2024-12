Ilrestodelcarlino.it - Doppio appuntamento con Cesari e Cruciani per "Filosofarte"

con la rassegna culturale "". Dopodomani alle 19, al Vecchio Caffè Maretto di Civitanova, Michele, assieme a Gianluca Crocetti, ideatore della rassegna, presenterà il suo ultimo libro "Per la vita - storia dinamica di una vita immobile". Tra prosa e poesia, l’autore racconta la sua vita di disabile vissuta da “normale”, sempre che la normalità esista, in continue battaglie prima contro il ministero della Sanità, che gli ha regalato la sua disabilità, poi contro il sistema bancario e una giustizia che discrimina i disabili in favore dei poteri forti. Durante la presentazione verranno svelati gli sviluppi delle battaglie. Al termine della presentazionesi fermerà per un momento conviviale. Domenica alle 16, invece, nella sala consiliare del Comune di Civitanova, torna il giornalista e conduttore radiofonico della trasmissione "La Zanzara", Giuseppe, con il suo libro "Via Crux".