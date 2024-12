Lapresse.it - Donna investita sulle strisce a Milano, una residente: “È un incrocio pericoloso”

I residenti lo considerano unquello di, dove oggi è morta unada un tir che è poi scappato, mentre attraversavaassieme ai suoi gemelli, in passeggino. “È un. Anche con i nostri figli, è l’unico luogo in cui diciamo di stare attenti”, racconta Cristina, unache abita nel quartiere diin cui è avvenuto il tragico incidente costato la vita a unadi 34 anni. LLa vittima è stata travolta da un tir mentre stava attraversandopedonali, e con semaforo verde, in compagnia dei suoi due figli, gemelli di un anno e mezzo, nel passeggino, e la madre di 59 anni.“Noi attraversiamo prima che ci sia il verde, perché è più sicuro, dato che le macchine che arrivano da quella direzione non possono svoltare”, sottolinea la, che abita proprio nella palazzina davanti all’in cui è avvenuto l’incidente.