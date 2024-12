Ilrestodelcarlino.it - Donato un nuovo defibrillatore: "Così si possono salvare vite"

Inaugurato domenica una Sestola installato in Piazza Passerini. È statodal dottor Alberto Benassi, cardiologo dell’Hesperia Hospital di Modena, che lavora all’interno del Poliambulatorio del Cimone a Sestola. Il dottor Benassi è legato a Sestola da un’amicizia iniziata alla fine degli anni Sessanta. In collaborazione con un gruppo di amici ha realizzato molte iniziative allo scopo di raccogliere fondi per donare vari defibrillatori su tutto il territorio modenese e non solo. Alla cerimonia, sotto una copiosa e ben augurante nevicata, hanno partecipato il sindaco Fabio Magnani e il vicesindaco Marco Bonucchi che a nome del Comune hanno ringraziato il dottor Benassi e la sua famiglia per la donazione, e il dottor Simone Pelloni presidente Avap Sestola, sodalizio che prenderà in carico la gestione del, che sarà inserito, come gli altri presenti a Sestola e nelle frazioni, all’interno del DAE responder, applicazione regionale per il controllo e l’informativa sulla presenza dei defibrillatori nel nostro territorio.