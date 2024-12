Ilpescara.it - Di Marco (Pd) su fondo per la famiglia: "Marsilio come la regina Mariantonietta. Potenzi gli interventi"

Leggi su Ilpescara.it

“La Regione didà gli avanzi alle famiglie in difficoltà: 1.257.630 euro in tutto per 24 ambiti che contano 305 comuni. Stiamo parlando di briciole, quelle che restano dopo aver elargito fondi a pioggia alla propria maggioranza di centrodestra sul territorio con la legge mancia e dopo.