DHL Express

Qual è la mission di DHL? DHLè un corriere espresso internazionale aereo: le spedizioni che gestiamo sono tutte quelle che hanno la necessità di una consegna veloce in sicurezza, io dico sempre che vendiamo tempo più che spedizioni. Infatti ai nostri clienti offriamo la consegna in 24 - 48 ore; sono aziende che hanno bisogno di questo servizio in maniera rapida e tempestiva e che hanno un prodotto dal valore aggiunto mediamente alto. Serviamo realtà diverse: del mondo della moda, della ricambistica, dell’hi-tech, del mondo medicale, solo per citarne alcune. Lo facciamo con quattro asset: siamo presenti in ben 220 paesi del mondo, abbiamo connessioni aeree tra tutti questi punti, abbiamo una grande tecnologia a supporto e, dato che le merci non parlano, abbiamo contatti stretti con le aziende attraverso scambi di informazioni che avvengono per via telematica e tecnologica.