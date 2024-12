Ilfattoquotidiano.it - De Pascale vara la nuova giunta in Emilia Romagna: “Niente correnti”. La sanità va al direttore dell’Asl di Parma, il Welfare a Isabella Conti

“Sarà unapiena di sorprese” aveva detto Michele dee ha mantenuto la promessa. Quella annunciata dal nuovo presidente della Regioneè una squadra che in molti non si aspettavano, in cui i criteri consueti da “manuale Cencelli” che dettano spesso la linea per la composizione delle giunte a trazione Pd, cioè la distribuzione trae tra territori, non sono stati la stella polare delle decisioni. “Nell’incastrare laio ho guardato le deleghe e le persone, non ho guardato altro, perché guardare leè sbagliato non si può fare, non è giusto: lasi fa con le persone e con le deleghe che devono andare a ricoprire” ha detto de. Idem per la ripartizione territoriale che ha lasciato spiazzati chi si aspettava più assessori del capoluogo di Regione.