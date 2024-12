Sbircialanotizia.it - Ddl salute mentale, Ordini infermieri: “Bene rafforzare tutele”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Audizione Fnopi in X Commissione Senato "Accogliamo favorevolmente i progetti normativi che intendonola tutela della, da sempre per la Federazione un caposaldo della propria attività istituzionale, ma anche degliche sono ormai centrali in ogni percorso clinico e assistenziale di presa in carico dei pazienti". Lo ha detto il consigliere .