Ferraratoday.it - Da Carosello a Quark, Bruno Bozzetto incontra gli studenti ferraresi

Leggi su Ferraratoday.it

“Per i baby boomers è l’autore di spot per ‘’ e famose animazioni per la trasmissione televisiva ‘’ di Piero Angela, ma per i mieisi è trattato di un’affascinante scoperta, che mi ha spinto a invitareperrli online venerdì 13 dicembre”.Iscriviti.