Leggioggi.it - Contratti a termine con causali flessibili anche nel 2025. La novità del Milleproroghe

nelpotranno essere stipulaticonmeno rigide. Il Consiglio dei Ministri dello scorso 9 dicembre ha approvato il tradizionale Decreto, emanato ogni anno per prorogare alcune scadenze e termini normativi. Tra ledelfigura la proroga al 31 dicembredel(attualmente fissato al 31 dicembre 2024) entro il quale i datori di lavoro del settore privato possono stipularea tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e, in ogni caso, non eccedente i 24 mesi. Ecco lesulla prorogadei. Indice Il regime deiCome funzionano ledeinon rispettate: cosa succede? Rispetto delleper proroghe e rinnovi Cosa cambia con il DecretoIl regime deiIl Decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81 qualifica (articolo 1, comma 1) il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come la forma comune di rapporto di lavoro.