Quotidiano.net - Confindustria, industria è in crisi, non basta taglio tassi

L'economia italiana è "in rallentamento" e l'"in": per il centro studi di"nonla discesa dei". L'analisi mensile 'flash' su congiuntura e previsioni degli economisti di via dell'Astronomia si pone la domanda:"Stagnazione o ripartenza?". Ed evidenzia punti critici e fattori positivi in un quadro di "elevata incertezza sul Pil italiano nel quarto trimestre, dopo lo stop nel terzo": da un lato "la fiducia è bassa, l'in, l'export debole, l'eurozona fiacca"; dall'altro "al rialzo, il trend di crescita del turismo e dei servizi, il proseguimento del calo dei, l'inflazione ridotta, l'attuazione del Pnrr". "I fattori congiunturali spingono al rialzo, ma frenano alcuni ostacoli strutturali".