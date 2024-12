Ilrestodelcarlino.it - Confindustria Ancona celebra 80 anni: il futuro delle imprese marchigiane

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riflettere sulle nostre radici, sulla nostra storia, sulla nostra identità: così il presidente di, Diego Mingarelli, CEO della Diasen, ha aperto l’assemblea in occasione degli 80dalla fondazione presso l’Aula Magna del polo di Monte Dago dell’Università PolitecnicaMarche. "80sono una grande responsabilità e anche un grande orgoglio - ha proseguito - oggi dobbiamo guardare ai prossimi 80. Le Marche sono un esempio straordinario di manifattura diffusa, di aziende che magari non sono spesso conosciute ai più ma che hanno la forza e la capacità di competere nel mondo. Un mondo che sta vivendotrasformazioni ma sono tantissime le opportunità che le nostresono in grado di cogliere. Noi oggi vogliamo raccontare un territorio attrattivo, un mondoche guarda alper consentire alle nostre Marche di tornare protagoniste sulla scena nazionale e mondiale".