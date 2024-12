Concorso docenti PNRR2 4 840 posti di sostegno | boom Lombardia con 2 036 posti primaria ma solo 113 per ADSS in tutte le regioni

Leggi su Orizzontescuola.it

: iin possesso del titolo di specializzazione o con riserva per titolo estero ancora non riconosciuto possono contare sul 25% deiassegnati dal Ministero alle procedure per il. Ma con tanta sproporzione tra grado di scuola e, indice di una grave carenza in alcuni settori. L'articolo, 4.840dicon 2.036, ma113 perinle