Anteprima24.it - Concorsi alla Comunità Montana del Taburno, nelle commissioni anche l’ex sindaco di Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiCon determina n.23/2024 ad oggetto ladelha nominato i componenti delleper le selezioni pubbliche presso l’ente. Sono diciannove le domante pervenute per la costituzione del suddetto Albo, ripartito in distinti Elenchi per tipologie professionali, costituito, all’attualità. Tra i componentidiIng. Fausto Pepe ed un dirigente dell’Azienda Sanitaria di Catania Dott. Giuseppe Gabriele Finocchiaro. L’elenco completo dei componenti suddiviso per tipologia: A-1 Giuridico – Amministrativo:1. Dott. Mario Nunzio Anastasio, residente in Pollena Trocchia (NA) – Segretario Comunale, presso il Comune di Afragola;2. Dott. Marco Iannella, residente in Vitulano (BN) – Responsabile Area 1 – Amministrativa presso il Comune di Vitulano;3.