Cataniatoday.it - Con la droga in macchina, non si ferma all'alt dei carabinieri: 23enne arrestato

Leggi su Cataniatoday.it

hannoun catanese di 23 anni per detenzione diai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato notato, ieri intorno alle 22, da una la pattuglia della radiomobile, impegnata in un servizio di controllo in piazza Abramo Lincoln.