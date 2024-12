Ilgiorno.it - Como, prova l’esame per la patente ma si porta telefono e auricolari per barare: denunciato

per aver cercato di aggirare con strumenti elettronici di suggerimento lad’esame teorico per ladi guida: l’ultimo esaminando scoperto alla Motorizzazione di, è un uomo di 37 anni di origine egiziana, residente a Milano. Martedì mattina, una pattuglia della Squadra Volante è stata chiamata mentre era in corso una sessione d’esame per il conseguimento della, dove erano state notate anomalie, nel commento di uno dei candidati. Perquisito, è stato trovato con installato addosso tutto il necessario per ricevere informazioni da un suggeritore esterno. I vari apparecchi elettronici sono stati sequestrati, l’uomoa piede libero per il reato specifico previsto in questi casi.