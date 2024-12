Davidemaggio.it - “Come va a finire Benfica-Bologna? Io sono per la fi*a”

Leggi su Davidemaggio.it

C’è chi attende con ansia la partita di Champions League, prevista per stasera, tra. Ma anche chi, nel dubbio, preferisce la! Imprevisto tutto da ridere nell’appuntamento odierno de La Volta Buona. In diretta da Monghidoro per festeggiare gli ottant’anni di Gianni Morandi, Caterina Balivo e l’inviato Domenico Marocchi hanno dovuto fare i conti con la battuta a luci rosse di Nino, storico amico del cantante emiliano.Domenico, chiedigliva a, visto che Gianni è scappato da Monghidoro per andare a vedere la partitaha chiesto Caterina, dallo studio, a Marocchi, in quel momento al fianco di Nino. Quest’ultimo si è quindi lasciato andare:Ioper la.Immediata la riposta di Marocchi – “E’ impazzito? ” – mentre l’incredula Caterina (“L’ha detto veramente?“) è rimasta palesemente in imbarazzo.