Come cambiano i dati Auditel dal 30 dicembre

, si cambia. Dal prossimo 30(primo giorno dell’anno2025) entra nel vivo la nuova total audience (somma degli ascolti tradizionali e digitali). La novità principale sembra risiedere neidi fascia – e le conseguenti medie di rete – che saranno elaborati diversamente rispetto al passato.Altro elemento significativo è l’ingresso di schermi non televisivi (gli smartphone) nel computo deigiornalieri dei programmi. Le novità sono state illustrate oggi da Paolo Luigiato, Direttore Generale. Eccole nel dettaglio.Il nuovo standard, per il momento, si affianca ma non si sostituisce al vecchio.di fascia: la rete ‘batte’ il programmaIniziamo dalle nuove rilevazioni per idi fascia predefiniti (02:00 – 25:59, 07:00 – 08:59, 09:00 – 11:59, 12:00 – 14:59, 15:00 – 17:59, 18:00 – 20:29, 20:30 – 22:29, 22:30 – 25:59) delle varie reti.