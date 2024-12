Lanazione.it - Colpisce la ex compagna con un pungo al volto, lei finisce in ospedale. Arrestato 35enne

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Ha colpito, per l'ennesima volta, la sua exaled è stato. E' successo ad Arezzo. L'uomo, undi origini albanesi, era già destinatario di un ammonimento del questore di Arezzo e di un divieto di avvicinamento alla donna. Nel fine settimana l'ennesimo episodio di violenza. Dopo una lite tra i due, l'uomo ha colpito la donna al, violentemente. Arrivata ine visitata dai sanitari, la donna ha avuto una prognosi di 10 giorni. Immediatamente è stato attivato il codice rosso per il reato di maltrattamenti. Dopo le dovute comunicazioni all'autorità giudiziaria è stato il pm titolare del procedimento, a richiedere l'aggravamento della misura del divieto di avvicinamento già in atto, vista la gravità dell'accaduto e la pericolosità dimostrata dal, riscontrata dagli inquirenti.