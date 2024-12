Sbircialanotizia.it - “Colore ed emozione”, il 13 dicembre il vernissage all’Università eCampus

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il 132024 alle ore 18 l’Università, all’interno del Charity Christmas, ospita iled, a cura di Cinzia Folcarelli. Roma, 112024. Opere emozionanti, in cui ilè protagonista, ci trasportano in mondi reali e immaginari visti con gli occhi di quattro artisti molto diversi tra loro per .