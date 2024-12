Classifica Champions League | l’Inter scivola al 4 posto

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Prima sconfitta perin questa edizione della. Al BayArena, i nerazzurri sono stati battuti dal Bayer Leverkusen per 1-0 grazie a un gol di Nordi Mukiele nei minuti finali.La squadra di Simone Inzaghi, pur gestendo il match per lunghi tratti, ha faticato a creare occasioni significative e si è lasciata sorprendere proprio nel finale, compromettendo l’imbattibilità nel torneo.Con questo risultato, il Bayer agganciaingenerale e la supera per differenza reti. La corsa verso la qualificazione agli ottavi si fa più complessa, ma tutto resta ancora nelle mani dei nerazzurri per le 2 prossime decisive partite.aggiornataDi seguito laaggiornata (tra parentesi la differenza reti) dopo le gare di oggi (*una gara in meno):Liverpool 18 (+12)Bayer Leverkusen 13 (+7)Aston Villa 13 (+6)Inter 13 (+6)Brest 13 (+4)Barcellona 12 (+13)*Borussia Dortmund 12 (+10)*Bayern Monaco 12 (+9)Atalanta 11 (+9)Arsenal 10 (+6)*Monaco 10 (+5)*Sporting 10 (+2)Lille 10 (+2)*Club Brugge 10 (-2)Benfica 9 (+3)*Atletico Madrid 9 (+2)*Milan 9 (+2)*Real Madrid 9 (+1)Celtic 9 (0)Manchester City 8 (+6)*PSV 8 (+2)Juventus 8 (+2)*Dinamo Zagabria 8 (-5)PSG 7 (0)Feyenoord 7 (-3)*Stoccarda 4 (-7)*Shakhtar 4 (-8)Sparta Praga 4 (-9)*Sturm Graz 3 (-4)*Girona 3 (-6)Stella Rossa 3 (-8)*Salisburgo 3 (-15)Bologna 1 (-6)*Lipsia 0 (-7)Slovan Bratislava 0 (-14)*Young Boys 0 (-15)**una partita in meno