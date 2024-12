Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 dicembre 2024 su Rai 3

Chi?, lesu Rai 3Questa sera – mercoledì 11– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. È ancora un mistero la scomparsa di Daniela, la giovane donna sparita da Vitriola di Montefiorino. Un uomo è stato indagato per sequestro di persona e arrestato per possesso di armi illegali, ma giura di non averle mai fatto del male, anzi di averla solo aiutata. Testimonianze inedite nel corsoserata.E continua anche il mistero sulla morte di Liliana Resinovich. In attesaconsulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo: nuove analisi sul corpo oltre ai messaggi cancellati che sono stati recuperati dal telefono di Liliana mettono in discussione la tesi del suicidio.