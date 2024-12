Lapresse.it - Champions League: oggi in tv Juventus, Milan e Bologna. Dove vederla

Instasera è il turno di. Le tre italiane scendono in campo nella sesta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale. In programma Benfica--Stella Rossa e-Manchester City. Nessuna delle tre partite sarà trasmessa in chiaro in tv.vederle in tv-Manchester City, in programma alle ore 21, sarà in diretta streaming su Prime: Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni saranno in diretta dalloStadium. Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Bordocampo: Alessia Tarquinio, Fernando Slani e Alessandro Alciato. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.