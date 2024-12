Digital-news.it - Champions ? OGGI Borussia Dortmund - Barcellona in diretta TV8, a seguire Gialappas Night

La UefaLeague, con il nuovo format che promette più spettacolo ed emozioni, arriva su TV8,l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere le partite della massima competizione europea per club: per la prima volta infatti, e per tutta la fase a girone unico, TV8 propone, ogni mercoledì, inalle ore 21.00, un top match tra i più prestigiosi club stranieri.Mercoledi, 11 dicenvbre, alle ore 21.00, ine in chiaro va in scena il super match, valido per la 6a giornata della fase campionato. I vicecampioni d'Europa delsfidano ildi Hansi Flick. La sfida è particolarmente interessante, con entrambe le squadre a 12 punti e i tedeschi che hanno perso solo contro il Real Madrid, mentre ilha ceduto al MonacoLa telecronaca targata Sky Sport saràtelecronaca di Maurizio Compagnoni e il commento di Aldo Serena e le interviste a cura di Nicolò Omini.