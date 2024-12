Cataniatoday.it - Casa a fuoco a San Cristoforo, incendio domato dai vigili del fuoco

Leggi su Cataniatoday.it

delsono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, per domare l'di una abitazione al piano terra di via Guarnera 38. La squadra di, inviata dalla sede centrale del comando provinciale, ha messo in sicurezza il luogo dell'e accertato che all'interno.