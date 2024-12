Cesenatoday.it - Carabinieri insultati e aggrediti in un locale: denunciata una persona

Leggi su Cesenatoday.it

Un uomo di 37 anni è stato denunciato daidi Gambettola per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi i militari sono intervenuti in undel posto, su richiesta del titolare, per fermare un uomo che, probabilmente per l'effetto dell'abuso di alcol, avrebbe.