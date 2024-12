Davidemaggio.it - Can Yaman, che farà la Rai con Sandokan?

La storia infinita della nuova serie Raisembrava essere arrivata finalmente ad un punto di svolta con la messa in onda prevista nei prossimi mesi dopo circa quattro anni di attesa. Ma ci chiediamo se il beneficenza gate, che vede coinvolto il protagonista Can, possa essere la causa di un nuovo stop al progetto. Qualora la posizione del protagonista non fosse debitamente chiarita per tempo, cosa deciderà la Rai in merito alla messa in onda?Andiamo con ordine. Nel 2020 Lux Vide annuncia la messa in produzione di questa nuova serie di Rai 1, con l’attore turco nei panni che furono di Kabir Bedi e con lui nel cast Alessandro Preziosi, Alanah Bloor ed Ed Westwick. Le riprese slittano poi al 2022, ma di fatto il set viene aperto solo lo scorso aprile in Calabria.L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli sul Break The Wall TourLa serie è dunque ormai vicina al debutto, ma nel frattempo Selvaggia Lucarelli svela sul Fatto Quotidiano alcuni dubbi retroscena sul Break The Wall Tour, organizzato lo scorso anno dalla Onlus Canfor children per sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio giovanile.