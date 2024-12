Tg24.sky.it - Calenzano, 5 morti nell’esplosione del deposito Eni. Preoccupazione per tre feriti

Cinquee 26, tra cui tre in condizioni molto gravi. È questo il bilancio dell'esplosione avvenuta lunedì nelEni di, nei dintorni di Firenze. Ieri sono stati ritrovati i corpi dei tre dispersi che ancora mancavano all'appello: erano nell'area delle pensiline di carico, dove è deflagrata l'esplosione. Intanto, i Ris sono entrati nell'impianto per effettuare degli accertamenti sugli esplosivi che sono stati disposti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Prato. Si indaga sulle cause della perdita che avrebbe determinato lo scoppio durante le operazioni di carico. Poco prima dell'incidente, un operatore che era alaveva dato l'allarme ma nel giro di pochi secondi si è verificato il grande boato con il successivo incendio.