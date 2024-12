Quotidiano.net - Calderone, 'il sistema delle Casse funziona, lo dicono i numeri'

"Unacose importanti da dire è che il: loche, all'interno del bilancio dello Stato, costituiscono un patrimonio a tutela del futuro previdenziale degli iscritti, me inclusa, come professionista". Ad esprimersi così il ministro del Lavoro Marina, intervenendo al convegno promosso dall'Adepp, l'Associazione degli Enti previdenziali privati, al Nobile collegio farmaceutico, ai Fori Imperiali, a Roma. "Ci rendiamo conto che i giovani stanno cercando una loro dimensione lavorativa", in uno scenario in cui "nascono pochi bambini, e c'è una umanità sempre più anziana", che manifesta "bisogni a cui voi, che rappresentate il mondoprofessioni, che siete dei colleghi siete chiamati a rispondere" con le iniziative di welfare.