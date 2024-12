Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Conference. Sottil "Mai abbassare la guardia, io più maturo"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Sto trovando continuità, ma non mi accontento, voglio superarmi", dice l'esterno della Fiorentina FIRENZE - "Soprattutto in Europa, anche quando affronti squadre di non grande blasone, non è mai facile. L'approccio deve essere sempre forte perché trovi formazioni organizzate a livello tattico, che