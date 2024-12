Quotidiano.net - Bozza, l'aumento delle multe stradali congelato anche nel 2025

Leggi su Quotidiano.net

Stopper ilal rincaroper l'adeguamento all'inflazione previsto dal Codice della strada. E' quanto prevede un comma dell'ultima versione del decreto milleproroghe circolata dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri. Il rincaro, dunque, partirebbe solo dal 2026. Il comma aggiungeilalla previsione, relativa agli anni 2023 e 2024 per cui "in considerazione dell'eccezionale situazione economica è sospeso l'aggiornamento biennalesanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".