Borsa | Milano la migliore in Europa +04% corre Saipem

Borsa: Milano la migliore in Europa (+0,4%), corre Saipem

Ladiallunga (+0,47%) ed è laindove gli indici sono passati tutti in positivo salvo Madrid (-0,98%) zavorrata da Inditex (-5,7%) dopo i dati deludenti dei nove mesi del gruppo del marchio Zara. Parigi guadagna lo 0 ,14% e Francoforte lo 0,08%. A Piazza Affarisi mette in luce con un rialzo del 3,9% mentre il prezzo del petrolio sale seguita da Amplifon (+2%) e Leonardo (+1,7%). Bene anche Generali (+1%)grazie al giudizio di Citi. Recupera intanto Unicredit (+0,76%), insieme a Mps (+0,66%) e fa un altro passo avanti, ma in linea col listino, Anima (+0,46%) senza tuttavia strappi per le ipotesi che Caltagirone possa aumentare ancora la sua presenza nella banca senese e nella società di risparmio gestito sulla quale ha lanciato l'opa Banco Bpm che intanto tira il fiato (-0,15%) .