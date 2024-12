Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in rialzo, si guarda al taglio dei tassi

Le Borse europee chiudono ine scommettono sull'ulterioredeid'interesse dal parte delle banche centrali. Dopo l'inflazione Usa, in linea con le attese, si rafforza l'idea di un nuovo intervento della Fed sulla politica monetaria. Resta alta l'attenzione sulle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Archiviano la seduta in terreno positivo Parigi (+0,39%), Francoforte (+0,34%) e Londra (+0,26%).