Quotidiano.net - Borsa: Europa poco mossa, Madrid scivola con Inditex

Leggi su Quotidiano.net

Si muovono intorno alla parità i listini europei mentre i futures di Wall Street sono contrastati in una giornata nella quale si guarda al dato sull'inflazione americana mentre occorrerà attendere giovedì per capire di quanto la Bce taglierà i tassi. La prossina settimana toccherà invece alla Fed decidere se lasciarli invariati. Nel frattempo si sta leggermente rafforzando il dollaro soprattutto per le indiscrezioni che Pechino stia pensando di lasciar indebolire lo yuan per contrastare i dazi minacciati da Trump.è la peggiore (-1,1%) anche per lo scivolone di(-5,5%) dopo i conti dei nove mesi inferiori alle previsioni. Contengono le perdite invece Parigi (-0,07%) e Francoforte (-0,04%). Londra cede lo 0,35%. Milano si mantiene in positivo (+0,1%)