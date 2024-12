Ilfattoquotidiano.it - Bonelli contro la “salva-Milano”: “È devastante. Un giorno ci sveglieremo e dove c’era un prato ci sarà un grattacielo”. E lancia un appello ai dem

La cosiddetta norma “” è una “legge che ha effetti preoccupanti” non solo “sul tema della retroattività” ma anche perché “dà motivazioni che sono in contrasto con alcune sentenze della cassazione e del consiglio di Stato”. Così Angelo, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, intervenendo alla conferenza stampa del Movimento 5 stelle sulla proposta di legge ‘’. Per spiegarla con facilità, ha proseguito, “ladquasi il nullapossibile vedere un“. Se era stato pensato con tutta una serie di servizi, come le scuole, “tutto ciò non accadrà”.“L’urbanistica è sempre stato il luogo in cui si nascondevano interessi che non erano coincidenti con l’interesse pubblico – ha proseguito – Quello che è preoccupante è che nel momento in cui viene consentito a un tecnico di avere contatto diretto con il costruttore per realizzare la Scia, hai l’esautorazione totale degli organismi eletti che non potranno più decidere qual è lo sviluppo della città.