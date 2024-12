Repubblica.it - Bolzano, babysitter si ubriaca e sviene in strada: carabinieri soccorrono una bambina di 2 anni

I militari fuori servizio hanno notato la donna in condizioni preoccupanti, in una via del centro di Bressanone. Vicino a lei la piccola, che è stata presa in custodia e riaffidata alla madre. Laia è stata denunciata