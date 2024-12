Ilrestodelcarlino.it - Bologna crea fondo per adattamento climatico e sicurezza idrica dopo alluvioni

Il cambiamentoè realtà. E gli eventi alluvionali, da fenomeni straordinari, rischiano di diventare ordinari. Per questoil terribile 19 ottobre, il giorno con più pioggia dal 1922, ha deciso di correre ai riparindo unper la riparazione e l’, con un’attenzione in primis alla messa indel sistema idrico della città. Un accantonamento di risorse così da non dover agire più in emergenza. "Il modello utilizzato sarà quello della Garisenda: partiremo da risorse comunali per dare poi il via anche a una raccolta fondi aperta a fondazioni, enti bancari, imprese, Camere di commercio, privati e cittadini", spiega il sindaco Matteo Lepore che si fa capofila di un’iniziativa che, magari, si potrà poi replicare anche negli altri Comuni della Città metropolitana che "a volte – per le lungaggini burocratiche – hanno rischiato di finire in default" a seguito di eventi alluvionali.