Monzatoday.it - Blitz con scritte no vax sui muri, nei guai anche una donna di 60 anni della Brianza

Leggi su Monzatoday.it

C'èunadi sessant'residente in provincia di Monza etra le tre persone indagate per alcunicon"no vax" su edifici ein provincia di Como.A margine delle indagini ancora in corso coordinate dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di Como.