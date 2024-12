Agrigentonotizie.it - “Black Wells”: al Caffè letterario di Canicattì si presenta il romanzo di Serena Gibilaro

Leggi su Agrigentonotizie.it

Tappa aper il tour siciliano di, la giovane scrittrice agrigentina che stando in giro per la Sicilia il suo ultimo” (Eidizioni Gruppo Albatros Il filo). L’appuntamento per conoscere il libro e l’autrice è venerdì 13 dicembre alle 18 al.