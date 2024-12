Universalmovies.it - Beatles | Paul Mescal potrebbe interpretare Paul McCartney

Leggi su Universalmovies.it

Reduce dal successo commerciale profuso con Il Gladiatore 2, l’attoreessere parte del cast del film incentrato sui mitici.Il the Hollywood Reporter ha riferito che il regista Ridley Scott ha anticipato che, prima di mettersi a lavoro sul suo prossimo film (The Dog Stars),essere impegnato nel dare volto anel biopic di Sam Mendes sui mitici. “Sì“, ha detto Scott in risposta alla domanda seavrebbe recitato in The Dog Stars . Scott ha poi aggiunto.”Forse.è in realtà impegnato, dopo si occuperà dei. Quindi potrei doverlo lasciare andare“.Il nome diera stato accostato al film sui, ed in particolare al ruolo di, già nel mese di novembre, anche se in occasione di un’intervista l’attore aveva smentito categoricamente.