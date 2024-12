Sbircialanotizia.it - Bayer Leverkusen-Inter 1-0, Mukiele segna nel finale

I nerazzurri non rischiano, ma allo scadere incassano il gol del difensore francese. Per Inzaghi prima sconfitta stagionale in Champions Illa spunta allo scadere. I tedeschi vincono 1-0 contro l'grazie al guizzo al 90' di. Tutto dopo una partita equilibrata e con poche emozioni, caratterizzata da un avvio migliore dei .