Ilgiornaleditalia.it - Basta il condono delle multe ai "novax" per scatenare il solito cafarnao. A conferma che non potremo mai abbassare la guardia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Schiumanti e rabbiosi come sempre, e si capisce: il vaccino, in sè inefficace e venefico, era, e resta, puro strumento di potere funzionale a fare e disfare alleanze per lo più oscene. La scienza ha sbugiardato i propagandisti, e questi insistono con l'arroganza del potere.il minimo si