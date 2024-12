Sport.quotidiano.net - Basket serie d. Despar 4 Torri venerdì coi ’Gardens’

Seconda giornata di ritorno per ladi coach Dalpozzo, che dopo la vittoria con Baricella al Pala Aeffe sarà impegnata nell’anticipo disera alle 21,20 alla Palestra Moratello di Bologna, in casa dei Giardini Margherita. Tra le squadre che più hanno messo in difficoltà i granata nella prima parte di regular season, i Gardens non hanno avuto un inizio felice di campionato: sette sconfitte di fila – molte delle quali con scarti minimi. Il valore dei bolognesi è poi venuto fuori nelle ultime partite: tre vittorie con scarti importanti contro Veni, Happye Voltone. Lainvece guarda con serenità la classifica: undici vittorie, ventidue punti e otto lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici più vicine.