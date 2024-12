Oasport.it - Basket femminile: due triple fatali a Campobasso, Girona vince in EuroCup

Sconfitta che non ci voleva per la Molisana Magnolianell’andata del primo turno di playoff di2024-2025. La squadra allenata da Mimmo Sabatelli perde per 73-75 contro lo Spar, e adesso servirà, la settimana prossima, una grande impresa in Spagna per continuare il cammino europeo. A vanificare i 20 punti di Sara Scalia (con 6/9 da tre) e i 14 di Aleksandra Ziemborska, oltre ai 13 di Laura Meldere e ai 12 di Pallas Kunaiyi-Akpanah, è la coppia Chloe Bibby-Mamignan Touré, 22 e 18 punti rispettivamente.Primo quarto che comincia molto meglio per lo Spar, anche grazie all’accoppiata formata da Pierre-Louis e Touré che di problemi ne crea tanti (anzi, forse pure troppi) alla difesa della Magnolia, che finisce subito sotto 2-12. Dai 5 minuti iniziali da scordare riesce a emergere soprattutto Scalia, che anima in tutti i sensi il recupero di