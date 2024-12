Ildifforme.it - Bambinello con la Kefiah: perché il Vaticano lo ha rimosso dal presepe

Leggi su Ildifforme.it

Pochi giorni fa il Pontefice aveva inaugurato in Aula Paolo VI il, in occasione della mostra "100 presepi in", e subito la scelta della rappresentazione aveva fatto discutereL'articolocon laillo hadalproviene da Il Difforme.