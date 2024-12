Fanpage.it - Bambinaia si ubriaca e crolla in strada, bimba di 2 anni salvata dai carabinieri e riconsegnata alla madre

La donna era inaccasciata sul marciapiede a Bressanone con accanto la piccola. I test hanno rivelato un tasso alcolemico altissimo e per lei è scattata la denuncia per abbandono di minore. Ladella, ignara di tutto, ha potuto riabbracciare la piccola in caserma.