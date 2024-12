Avellinotoday.it - Avellino Basket nella tana della Benedetto XVI Cento

Leggi su Avellinotoday.it

Altro turno infrasettimanale per l’, questa volta si tratta del recuperotredicesima giornata. Stasera ala formazione di coach Crotti affronta la Banca Sella, che sabato sera è scesa in campo a Verona subendo un’altra sconfitta. Punteggio finale 84-59 per i padroni di.